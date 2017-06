BMW M4 CS confirmada para o Brasil

Edição limitada do cupê vem com motor de 460 cv (foto: Divulgação)

A BMW confirma a vinda para o Brasil do novo M4 CS, lançado recentemente na Europa. È possível que o modelo chegue às revendas até o fim do segundo semestre deste ano. O M4 CS tem motor 3.0 de seis cilindros, dois turbos e produz 460 cavalos, 29 cv a mais do que o M4 convencional. Ele acelera de zero a 100 km/h em 3,9 segundos e tem velocidade máxima limitada em 280 km/h. Este modelo do carro ocupa o espaço entre o M4 cupê e o M4 GTS, este criado somente para o uso em circuitos fechados. O novo modelo será produzido na fábrica da BMW de Munique, Alemanha. Sua transmissão automática de dupla embreagem tem sete velocidades.

As mudanças de marcha ocorrem em frações de segundo e sem interrupção do fluxo de torque. A sétima marcha tem relação longa para manter as rotações baixas e ajudar a reduzir o consumo de combustível.