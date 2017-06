Chevrolet Cobalt 2018 chega às lojas

GM aplicou novos itens de segurança no sedã (foto: Divulgação)

A General Motors fez pequenas mudanças na linha 2018 do Chevrolet Cobalt. O carro recebeu novos itens de segurança, como luz de neblina no para-choque traseiro e os sistemas Isofix e Top Tether de ancoragem para cadeirinhas infantis. Esses dois itens reduzem o risco de má instalação e permitem montagem mais rápida que o processo convencional, que utiliza o cinto de segurança do veículo. A GM não informou os preços do modelo, que partiam de R$ 62,9 mil antes da atualização do carro.

Desde a versão de entrada, LTZ, o Cobalt vem de série com direção elétrica, ar-condicionado, rodas de liga leve de 15 polegadas, vidros, travas e retrovisores com acionamento elétrico, volante e banco do motorista ajustáveis em altura, alarme, faróis de neblina e sensor de estacionamento.

O modelo tem bom espaço interno e porta-malas para 563 litros. O motor 1.8 flex produz até 111 cavalos com etanol. Com 9,6 mil unidades emplacadas de janeiro a maio, o Cobalt foi o segundo sedã Chevrolet mais vendido em 2017, mas bem atrás do Prisma, com 24,6 mil licenciamentos no período.