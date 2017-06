Ford lança nova versão do Fiesta Ecoboost

Versão SEL é tabelada em R$ 66.090 (foto: Divulgação)

A Ford ampliou a linha do New Fiesta com o lançamento da versão EcoBoost SEL, com o preço de R$66.090 e um nível de equipamentos extremamente atraente no segmento. Lançando essa nova opção do hatch, a Ford cria mais uma faixa de mercado na categoria de veículos premium. Entre os itens de série a nova versão traz câmbio automático Powershift de dupla embreagem e seis marchas, rodas de liga leve de 15 polegadas, faróis de neblina, ar-condicionado digital e vidros elétricos. Inclui também controles eletrônicos de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sensor de estacionamento traseiro e sistema de conectividade Sync. Já a versão Titanium é mais sofisticada por trazer de série detalhes cromados (inclusive a grade), bancos e volante revestidos de couro, sete airbags (só dois no SEL), faróis com acendimento automático, chave presencial e controlador automático de velocidade. Importado da Romênia, o 1.0 Ecoboost tem três cilindros, duplo comando de válvulas variável, turbo e injeção direta de gasolina. Passou a fazer parte da linha Fiesta no Brasil em junho do ano passado. Entre os destaques do Ecoboost está o baixo consumo: faz 12,2 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada.

Esta foi a segunda mudança importante no Fiesta feita pela Ford este mês. Recentemente a montadora passou a equipar o carro com câmbio automático a partir da versão SE, tabelada em R$ 55.990