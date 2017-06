PF conclui perícia e deve enviar relatório ao STF na segunda

CAMILA MATTOSO E RUBENS VALENTE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal concluiu a perícia das gravações feitas pelo empresário Joesley Batista, dos donos da JBS, incluindo a da conversa com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu no dia 7 de março. A perícia, feita pelo INC (Instituto Nacional de Criminalística), vinculado à direção geral da PF em Brasília, foi realizada para verificar se houve alguma edição nos áudios. A polícia também aguardava o resultado para dizer em um relatório paralelo, feito por um delegado, se houve ou não o crime de obstrução de Justiça no inquérito que tem Temer como alvo O relatório e o laudo pericial, porém, devem ser entregues ao STF (Supremo Tribunal Federal) apenas na segunda-feira (26). Ao todo, os peritos verificaram quatro áudios. A perícia da PF é aguardada com expectativa porque a defesa de Temer questiona a autenticidade das gravações. Os advogados do presidente contrataram o perito Ricardo Molina, de Campinas, que colocou em dúvida o uso do áudio como prova no processo. Ele disse que há probabilidade de que edições tenham sido feitas. Um perito contratado pela Folha chegou à conclusão semelhante. OBSTRUÇÃO No pedido de abertura de inquérito enviado ao Supremo, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que o presidente deu anuência para a compra de silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e seu operador Lucio Funaro, ambos presos. Entre outros elementos, Janot se baseou em parte do diálogo no Jaburu para sustentar que houve obstrução de Justiça. O procurador-geral afirmou que, na conversa, Temer ouviu de Joesley que o ex-presidente da Câmara estava sendo pago para não falar nada e sobre o assunto respondeu: "tem que manter isso, viu?", o que seria um aval. A conversa divulgada à imprensa, porém, continha trechos inaudíveis. Após a fala de Temer, Batista afirmou: "Todo mês", o que indica, segundo o empresário afirmou em seu acordo de delação premiada fechada com a PGR, acertos em dinheiro.