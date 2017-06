Vereadores durante a sessão extraordinária desta sexta-feira: novo local de votação (foto: (Foto: reprodução/Câmara dos Vereadores))

A Câmara Municipal de Curitiba aprovou no início da noite desta sexta-feira (23), em sessão extraordinária, a transferência da votação do pacote de ajuste fiscal do município para a Ópera de Arame. As sessões foram mantidas para segunda e terça-feira, com início às 9 horas de segunda. Só 100 pessoas poderão assistir à votação no local. As demais deverão acompanhar a sessão na Pedreira Paulo Leminski, que fica perto da Ópera de Arame. A medida foi tomada depois que manifestantes invadiram a Câmara, nos dias 13 e 20 deste mês, para impedir a votação do pacote.

A mudança foi sugerida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), em reunião nesta tarde. O presidente da Câmara, vereador Serginho do Posto (PSDB), convocou os demais parlamentares por volta das 17 horas para uma votação extraordinária às 18h30. Os sindicatos que representam os servidores municipais convocaram a categoria para acompanhar a sessão e protestar contra a alteração.

