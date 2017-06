Sessões para votar ajuste fiscal de Greca serão na Ópera de Arame

A Câmara Municipal de Curitiba aprovou no início da noite desta sexta-feira (23), por 21 votos contra 10, em sessão extraordinária, a transferência da votação do pacote de ajuste fiscal do município para a Ópera de Arame. As sessões foram mantidas para segunda (26) e terça-feira (27), com início às 9 horas de segunda. Só 100 pessoas poderão assistir à votação no local. As demais deverão acompanhar a sessão na Pedreira Paulo Leminski, que fica perto da Ópera de Arame. A medida foi tomada depois que manifestantes entraram em confronto com policiais militares na frente da Câmara, nos dias 13 e 20 deste mês, para impedir a votação do pacote.

A mudança foi sugerida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), em reunião nesta tarde. O presidente da Câmara, vereador Serginho do Posto (PSDB), convocou os demais parlamentares por volta das 17 horas para uma votação extraordinária às 18h30. Os sindicatos que representam os servidores municipais convocaram a categoria para acompanhar a sessão e protestar contra a alteração.

Em sessão tensa e com as galerias cheias de servidores, os vereadores da oposição acusaram o prefeito Rafael Greca (PMN) e os vereadores da base de apoio de instransigência. "Eu lamento que nos cheguemos a esse ponto. É o meu quarto mandato e é a primeira vez que eu vejo uma sessão sendo convocada desta forma", disse a vereadora Professora Josete (PT). "Quando nós dizemos que temos que sair desse espaço para votar em segurança, acredito que tem algo de muito errado nisso. Será que de fato houve debate e discussão desses projetos?", questionou. Ela criticou a votação em regime de urgência. "Houve a promessa do presidente da Casa de que o regime de urgência não seria votado e que nada tramitaria em regime de urgência. Vereadores que assinaram o regime de urgência não pensaram nas consequência disso, na credibilidade desta Casa em que o presidente faz uma promessa e os demais vereadores desconhecem esse compromisso".

Favorável ao pacote, a vereadora Maria Letícia Fagundes (PV) criticou a mudança no local de votação. "Também sou contra não votar na Câmara. Sair da Câmara Municipal é fugir da democracia, não podemos sair de onde juramos defender a democracia", afirmou. "A violência é uma bola de neve e isso que eu vi nessas manifestações agora se torna uma tempestade, uma avalanche quase incotrolável". O vereador Goura (PDT) criticou a postura de Rafael Greca na reunião da última quinta-feira, quando o prefeito recebeu os vereadores da oposição. "Fizemos um apelo ao prefeito e ele ironizou, dizendo que eram apelos emocionais".

Dos 38 vereadores, 32 estiveram presentes à sessão desta tarde. Os dez vereadores que votaram contra a mudança no local da votação foram Beto Moraes (PSDB), Cacá Pereira (PSDC), Felipe Braga Cortes (PSD), Goura (PDT), Helio Wirbiski (PPS), Marcos Vieira (PDT), Maria Leticia Fagundes (PV), Profesor Euler (PSD), Professor Silberto (PMDB) e Professora Josete (PT). Seis parlamentares não compareceram: Cristiano Santos (PV), Ezequias Barros (PRP), Jairo Marcelino (PSD), Mestre Pop (PSC), Noêmia Rocha (PMDB) e Tito Zeglin (PDT).

Integrantes da Mesa Executiva da Câmara e representantes dos sindicatos dos servidores tiveram reuniões com representantes da Sesp nos últimos dois dias. Nesta sexta-feira, os representantes do Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac), do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba (Sismuc) e do Sindicato dos Servidores da Guarda Municipal de Curitiba (Sigmuc) se posicionaram contra a mudança no local da votação. “Entendemos que o local apropriado para a votação é na Câmara de Vereadores”, afirmou Rejane Soldani, do Sigmuc.

O pacote que será votado em regime de urgência altera a previdência dos servidores municipais; adia de 31 de março para 31 de outubro a data-base dos servidores; congela carreiras do funcionalismo; autoriza o leilão de dívidas contraídas até 2016; e propõe a Lei de Responsabilidade Fiscal do Município. Os sindicatos alegam que não houve o debate necessário com a categoria e que algumas das medidas são ilegais. A prefeitura argumenta que foram feitas mais de 70 reuniões sobre o tema. Os projetos devem ser aprovados em duas votações, por isso a convocação para segunda e terça-feira. O Ministério Público do Paraná e a seção paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PR) estão acompanhando o processo.