Fabricante lança novo Ken com diferentes etnias, estilos e corpos

(foto: Divulgação / Mattel)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mattel, empresa que fabrica Barbie desde 1959, acaba de lançar uma nova versão do Ken, o namorado da boneca. Nos moldes da transformação pela qual a própria Barbie passou em 2016, o boneco acaba de ganhar versões em diferentes etnias e estilos. Ao todo são sete diferentes tons de pele, nove cabelos, 15 looks e três tipos de corpo. No ano passado, uma nova linha da Barbie colocou nas lojas bonecas mais altas, mais baixas e mais curvilíneas do que o padrão seguido ao longo dos mais de 50 anos da personagem, sempre loira e atlética. A revista "GQ" americana publicou que o antigo Ken ensinava para jovens meninas "que os homens devem ter corpos como os jogadores olímpicos de polo aquático e o quanto mais alto do que as mulheres eles devem ser. (...) A decisão de dar-lhe alguma profundidade marca um novo capítulo para homens e bonecas que são homens. Ele pode ser complicado, misterioso, talvez até vegano. Não há mais o 'Mr. Nice Ken'." A publicação ainda destaca que em 1959, 85% dos consumidores da boneca eram brancos. Porém, em 2020 estima-se que mais de metade das crianças americanas devem fazer parte de uma raça minoritária ou grupo étnico.