Atlético indica Couto Pereira à Conmebol; Coritiba relativiza contrato

O Couto Pereira: palco de discórdia (foto: Franklin de Freitas)

O Atlético indicou nesta sexta-feira (23) o estádio Couto Pereira à Conmebol para receber a partida contra o Santos, no dia 5 de julho, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. O clube paranaense afirmou nesta sexta-feira ter um contrato com o Coritiba, dono do estádio, para cessão do estádio em casos especiais. O Coritiba confirmou o contrato, mas nesta sexta-feira relativizou alguns termos, afirmando que não teia obrigação de ceder o local neste caso.

A Arena da Baixada, estádio do Atlético, não poderá ser usada porque, na semana do jogo, vai receber as finais da Liga Mundial de Vôlei. Por isso, o Furacão indicou o Couto Pereira. O prazo final para indicar o local do jogo termina nesta sexta-feira.

A polêmica começou porque, pela manhã, o Atlético havia confirmado o uso do Couto Pereira para o jogo como Santos. Mais tarde, o Coritiba soltou uma nota oficial em que negava a cessão do estádio, alegando que o gramado estaria em reforma. Então, o Atlético afirmou, com outra nota oficial, que havia um contrato: “Em setembro de 2015, os dois clubes firmaram contrato, por prazo indeterminado, de cessão recíproca de seus estádios. A ideia dos clubes era deixar os estádios disponíveis também para outros eventos que gerassem renda, sem risco de comprometer o calendário do futebol. O interesse era recíproco”. O Coritiba respondeu que o contrato era válido apenas para um jogo do Atlético – contra o Grêmio, em 2015 – e alega que no contrato existem itens indicando a não cessão em situações técnicas, como por exemplo a reforma do gramado.

Segundo reportagem do UOL Esporte, que teve acesso ao contrato, “o Coritiba concorda em ceder o Estádio Coritiba ao Atlético na partida contra o Grêmio, assim como em outras partidas em que possa haver a necessidade do CAP, observando, para tanto, a reciprocidade em favor do CFC, sempre que tais cessões não conflitem com as partidas e eventos em ambos os estádios". O Atlético disse que, "Acreditando no cumprimento do contrato assinado por parte do Coritiba, o Atlético comprometeu-se em receber os jogos das finais da Liga Mundial de Vôlei masculino”.

A reforma do gramado do Couto deve acabar antes do dia 2 de julho, quando o Coritiba receberá o Vasco pelo Brasileirão. O clube do Alto da Glória diz que o gramado não suportaria uma nova partida três dias depois, o que inviabilizaria o empréstimo.

O contrato ainda prevê que a rescisão do acordo "poderá ser feita em comum acordo pelas partes ou em razão de inadimplência parcial ou total de qualquer obrigação", após notificação com prazo mínimo de 5 dias úteis de antecedência, com previsão de indenização para a parte eventualmente prejudicada. Os clubes não descartam discutir o contrato na Justiça nos próximos dias.

A Conmebol ainda não confirmou o local da partida.