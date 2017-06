Desafio Xeque-Mate reúne mil participantes neste sábado

(foto: César Brustolin / SMCS)

A Prefeitura de Curitiba promove neste sábado (24), a partir das 8h, a primeira etapa do Desafio Xeque-Mate Sesc de Xadrez, no Sesc Portão. O torneio vai reunir mil enxadristas, que competirão em 14 categorias diferentes divididas do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, comerciários, comunidade e veteranos (acima de 50 anos).

“O desafio busca difundir e democratizar a prática do xadrez, especialmente junto às crianças e adolescentes, pois é um esporte que possui grande valor pedagógico e educativo, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e social dos jogadores”, afirmou o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

Educação

A primeira etapa do Desafio contará com a participação de 600 estudantes de 40 escolas municipais de Curitiba. “Ao educar o jovem com a prática desportiva estamos reforçando a construção da cidadania e os ideais do movimento olímpico. Ideais direcionados à construção de um mundo melhor e mais pacífico, livre de qualquer tipo de discriminação e dentro do espírito de compreensão mútua, fraternidade, solidariedade, cultura da paz e fair-play (jogo limpo)”, diz Andreia Barletta, da Coordenadoria de Projetos da Secretaria Municipal da Educação.

As escolas municipais orientam a prática do xadrez durante as aulas de Educação Física, nos eixos Prática de Movimento e Iniciação Esportiva e nos Centros de Lazer e Esporte da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. O esporte também integra o projeto de contraturno escolar e o programa Comunidade Escola.

“Através das atividades desportivas, crianças, jovens e adultos constroem valores, socializam-se e, principalmente, vivem as realidades”, afirma o professor Marcelo Padilha, integrante da Coordenadoria de Projetos.