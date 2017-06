Richa prestigia posse da diretoria do Tribunal Regional Federal da 4ª Região

O governador Beto Richa participou nesta sexta-feira (23), em Porto Alegre, da cerimônia de posse da nova diretoria do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), composta pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz assumiu a presidência para o biênio 2017-2019. Ele é natural de Porto Alegre e desde 2015 era vice-presidente do Tribunal.

A desembargadora federal Maria de Fátima Freitas Labarrère, também do Rio Grande do Sul, é vice-presidente e o desembargador federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, de Santa Catarina, tomou posse como corregedor regional da Justiça Federal da 4ª Região.

A agilização ainda maior dos julgamentos dos processos é um dos objetivos da nova diretoria do TRF4, segundo seu presidente Thompson Flores. O TRF4 é conhecido pela qualidade do processo eletrônico, que garante mais rapidez na análise das ações. O órgão é responsável pelo julgamento das ações de segundo grau referentes à Operação Lava Jato.

Os cinco tribunais regionais federais são responsáveis por julgar recursos contra decisões de primeira instância, mandados de segurança contra ato de juiz federal, ações rescisórias, revisões criminais e conflitos de competência.