Batalhão da PM na região Sul de Curitiba comemora 49º aniversário

Solenidade do 13º Batalhão de Polícia Militar: 49 anos (foto: Divulgação / PM)

Uma solenidade na manhã desta sexta-feira (23) em Curitiba marcou o o 49º aniversário do 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM) – Tenente-Coronel Pedro Plocharski, pertencente ao 1º Comando Regional da PM (1º CRPM). O evento aconteceu na sede da unidade no bairro Novo Mundo onde foi feita a entrega das medalhas “Heróis da Radiopatrulha” e “Policial Militar”, além de uma Menção Honrosa. Oficiais e praças da corporação, autoridades civis e militares, bem como integrantes da comunidade, participaram da cerimônia. Após a solenidade, foi inaugurado o memorial em homenagem aos policiais do 13º BPM que morreram em serviço.

De acordo com o Subcomandante-Geral da PM, coronel Arildo Luis Dias, é necessário valorizar o militar estadual e destacar sua importância perante a comunidade. “Os policiais dão sua vida e muitas vezes abrem mão do convívio com a família pela dedicação à sociedade, então a comemoração do aniversário do batalhão é um marco para que nós possamos enaltecer estes homens e mulheres por toda a sua dedicação. Por isso fazemos a entrega de certificados, medalhas e honrarias para que tenham certeza da sua importância dentro da instituição e que o trabalho deles tem reflexo significativo junto à população”, afirmou.

O Comandante do 13º BPM, tenente-coronel Bruno Soares da Silva, ressaltou que a comemoração de aniversário da unidade é feita todos os anos, pois o batalhão tem um papel importante na segurança pública da região sul de Curitiba e também por ser precursor na atividade de Radiopatrulha (RPA) que existe em todo o estado do Paraná. “O 13º BPM tem sido pioneiro em vários tipos de policiamento, inclusive temos cartório para a confecção de Termos Circunstanciados, de análise criminal e vários outros serviços, inclusive estamos implementando outros projetos”, disse.

Nestes 49 anos de existência a unidade passou por diversas transformações e atualmente compreende 14 bairros da região sul de Curitiba, atendendo mais de 500 mil habitantes. Para homenagear o apoio da sociedade privada no desenvolvimento do batalhão e no apoio à segurança pública, foi entregue o Certificado Amigos do 13º BPM a integrantes da comunidade que, de alguma forma, fazem parte da trajetória da Polícia Militar. “Este certificado é símbolo da amizade que se estabeleceu entre a universidade Unicesumar e a Polícia Militar. Esperamos que esta parceria se mantenha e parabenizamos a corporação por fazer a diferença na sociedade, sempre buscando o melhor para todos nós”, destacou Cristiane Mello David, representando a Unicesumar que foi agraciada com a honraria.

No evento também foi feita a entrega da Moeda do 13º BPM aos ex-comandantes da unidade que deixaram seu legado e ajudaram a construir a história do batalhão. Foram agraciados o coronel Sérgio Mastek Manoel Ramos; o coronel Mário Picetskei; o coronel Walter Wiltenburg Pontes; o coronel Nelson Carnieri; o coronel Oscar Paluch; o coronel Neuri Pires de Oliveira; o coronel David Antônio Pancoti; o coronel José Paulo Betes; o coronel Irineu Ozires Cunha; o coronel César Alberto Souza; o tenente-coronel Sérgio Cordeiro de Souza; o tenente-coronel Carlos Sussumu Ota; o tenente-coronel Sérgio Luiz Ferreira dos Santos; o tenente-coronel Carlos Eduardo Rodrigues Assunção.

Segundo o coronel da reserva remunerada David Antônio Pancoti estar à frente do comando do 13º BPM, mesmo que por alguns meses, foi motivo de muita alegria e a oportunidade de adquiir novos conhecimentos. “Toda a vida que tivemos dentro da corporação tem um significado enorme, além de ser muito emocionante reencontrar os colegas de farda. É um orgulho poder mostrar aos meus familiares e meus netos a história que vive dentro da Polícia Militar”, lembrou.

“Normalmente nós, militares estaduais, quando trabalhamos em uma unidade nos apaixonamos e ela passa a fazer parte da história da nossa vida. Receber uma honraria desta unidade tão importante para nossa corporação é uma honra indescritível, ainda mais para quem trabalhou no batalhão e conhece o seu valor”, acrescentou um dos agraciados com a honraria e ex-comandante do 13º BPM tenente-coronel Carlos Eduardo Rodrigues Assunção, que atualmente é Chefe da Diretoria de Assuntos Institucionais da PMPR.

Em seguida, foi feita a entrega de uma menção honrosa e da medalha comemorativa “Heróis da Radiopatrulha”, a qual é destinada a homenagear pessoas que de alguma maneira contribuíram para o crescimento e desenvolvimento do 13º BPM; e também da medalha Policial Militar que visa agraciar os militares estaduais que completaram 30, 20 ou 10 anos de carreira, com as medalhas de medalha de ouro, prata e bronze, respectivamente, pelos excelentes serviços prestados à corporação. Para ser condecorado é preciso ter um bom desempenho em suas funções.

“Tenho um orgulho imenso em receber essa menção e é o reconhecimento da unidade pelo meu trabalho. Agradeço todos que prestigiaram o evento. Muitos outros policiais militares mereciam este reconhecimento e dedico a todos eles essa homenagem”, acrescentou o soldado Valdeci Ferreira Arantes. Ao final da cerimônia foi feito o tradicional desfile da tropa, desta vez com uma novidade, uma fração comporta por militares estaduais da reserva remunerada, reformados e da ativa que já integraram o batalhão.

MEMORIAL

Para encerrar as comemorações, as autoridades civis e militares presentes fizeram a inauguração de um memorial em homenagem aos policiais do 13º BPM que morreram em serviço. A escultura, onde consta o nome dos bravos militares estaduais que deram a vida em prol da sociedade paranaense, foi feita pelo soldado Omar que pertence ao 20º BPM.

HISTÓRIA

No Paraná a Lei Estadual nº 5707, de 24 de junho de 1968, atendendo as diretrizes federais reorganizou a Polícia Militar e instituiu o Corpo de Policiamento Rádio Motorizado (CPRM), que atuou paralelamente com os serviços de Radiopatrulha da Polícia Civil até 1969, quando este foi extinto. Em 1971 o CPRM passou a ser organicamente independente e a realizar patrulhamento com exclusividade.

O CPRM iniciou suas atividades com 14 viaturas que operavam interligadas a uma central de operações, atuando em toda a cidade de Curitiba, sendo composto por 30 policiais escolhidos dentre os melhores, para atendimento direto ao cidadão, medida até então nunca tomada pela PMPR.

Em 1976, com a nova lei de organização básica, o radiopatrulhamento passou a ser missão de todas as unidades de área da PMPR, sendo o CPRM transformado no 13º Batalhão de Polícia Militar, passando a atender as regiões sul e oeste de Curitiba mais os municípios de Campo Largo, Araucária, Contenda e Balsa Nova. A atual sede foi inaugurada em 1982, e desde o ano de 2005 passou a ter a denominação histórica de “Batalhão tenente-coronel Pedro Plocharski”, que faleceu em combate enquanto era comandante da unidade.

Estavam presentes no evento o Secretário Chefe da Casa Militar, coronel Élio de Oliveira Manoel; Subcomandante-Geral da PM, coronel Arildo Luis Dias; a Chefe do Estado Maior da PM, coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha; o Comandante do 1º Comando Regional da PM (1º CRPM), coronel Péricles de Matos; o Comandante do 6º CRPM, coronel Chehade Elias Geha; o Comandante do BPTran, tenente-coronel Valterlei Mattos de Souza; o Chefe da Diretoria de Assuntos Institucionais, tenente-coronel Carlos Eduardo Assunção; o Chefe da 5ª Seção do Estado-Maior, tenente-coronel Vanderley Rothenburg; o Comandante do 23º BPM, tenente-coronel Nivaldo Marcelos da Silva; o Ajudante-Geral do QCG, tenente-coronel Reginaldo Silva de Oliveira; o Comandante do 20º BPM, tenente-coronel Naason Polak; representando o prefeito de Curitiba, Secretário de Defesa Social da Prefeitura Municipal de Curitiba, Algacir Mikalovski; o deputado estadual Rubens Recalcatti; o delegado Miguel Stadler; além de demais autoridades, convidados, oficiais e praças da corporação.