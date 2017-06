Sem querer, identidade do artista de rua Banksy pode ter sido revelada por amigo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Goldie pode ter revelado a identidade do misterioso artista de rua Banksy, em entrevista concedida ao podcast "Distraction Pieces". Na gravação, Goldie fala sobre como o mundo da arte ganhou dinheiro com o grafite, apesar de sofrer com associações negativas e cita "Robert". "Dê-me uma bubble letter [tipo de fonte], coloque em uma camiseta, escreva Banksy e estamos feitos. Podemos vender (...) Sem ofensa a Robert, acho que ele é um artista brilhante, que virou o mundo da arte de cabeça para baixo", disse o DJ que, ao perceber que citou "Robert", ficou alguns segundos em silêncio. Segundo o site do jornal britânico "The Independent", Goldie teria citado Robert del Naja, membro da banda Massive Attack, que já tinha sido apontado como a identidade verdadeira do artista. Em 2016, o jornalista Craig Williams conduziu uma investigação de cinco meses, antes de chegar à conclusão. Williams teria descoberto pelo menos seis ocasiões em que obras de Banksy teriam aparecido quase simultaneamente a passagens do Massive Attack pelos mesmos locais, como San Francisco, Toronto, Boston, Los Angeles, Nova Orleans e Melbourne. "E se Banksy não for a pessoa que todo mundo pensa que ele seja?", indagou o jornalista. "E se —seguindo as teorias conspiratórias sobre Shakespeare— Banksy for um grupo de pessoas que grafitam diferentes locais? Um corpo de trabalho tão rico, feito durante uma década ao redor do mundo, pode permitir a sugestão", disse ao jornal. Entre as evidências, ele diz que Del Naja é um grafiteiro conhecido —ele atua sob o codinome 3D— e esteve numa exposição de Banksy.