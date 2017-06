Coreia do Norte nega tortura de estudante americano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O regime da Coreia do Norte negou nesta sexta-feira (23) ter torturado ou maltratado na prisão o estudante americano Otto Warmbier, 22, que morreu na segunda-feira (19) após ter sido liberado por Pyongyang em estado de coma, e acusou Washington de organizar uma "campanha difamatória". Essa é a primeira reação do regime do ditador Kim Jong-un ao anúncio da morte de Warmbier, repatriado no último dia 13. O jovem havia sido condenado na Coreia do Norte a 15 anos de trabalhos forçados pelo roubo de um cartaz de propaganda. "Nossas agências competentes tratam todos os criminosos (...) dentro do respeito das leis nacionais e dos parâmetros internacionais", afirmou um porta-voz do Conselho para a Reconciliação Nacional, de acordo com a agência estatal de notícias KCNA. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, citado pela imprensa estatal, acusou Washington de organizar uma "campanha difamatória" contra o país. O presidente americano Donald Trump classificou como "escândalo" o que aconteceu com o estudante. A Coreia do Sul atribuiu a morte de Warmbier ao regime "irracional" de Pyongyang, que acusa Seul de usar a morte do jovem para tentar obter a libertação de seis presos sul-coreanos. "[Eles] não têm a mínima ideia de como Warmbier foi bem tratado (...), mas se atrevem a pronunciar as palavras 'maus-tratos' e 'tortura'", disse o porta-voz norte-coreano do Conselho para a Reconciliação Nacional. PRISÃO O estudante confessou ter roubado uma peça de propaganda política em uma área reservada aos empregados do hotel de Pyongyang onde estava hospedado como parte de uma excursão. Detido em janeiro de 2016, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal da Coreia do Norte em março daquele ano. Após ter retornado aos EUA, Warmbier estava em coma e recebia tratamento em um hospital no Estado de Ohio. Pyongyang diz que o ele havia contraído botulismo e entrou em coma após tomar um comprimido sonífero. O médico responsável por seu tratamento, no entanto, disse que Warmbier não apresentava sinais da doença.