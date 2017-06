Incêndio em Londres foi homicídio, diz polícia

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - A polícia britânica anunciou nesta sexta (23) que avalia tratar como homicídio culposo (quando não há a intenção de matar) o incêndio da semana passada em um prédio residencial em Londres. Houve ao menos 79 vítimas. As autoridades também disseram que o incêndio da Torre Grenfell —o mais letal no Reino Unido desde a Segunda Guerra (1939-1945)— foi iniciado de maneira acidental por uma geladeira. Cerca de 800 famílias de cinco prédios no norte de Londres foram retiradas de suas moradias após inspeções encontrarem material semelhante ao revestimento da Torre Grenfell. Obras para a troca do material devem durar de três a quatro semanas. "Meus pensamentos estão com os moradores sendo retirados em Camden", disse a primeira-ministra britânica, Theresa May, em uma rede social, na noite desta sexta. O revestimento usado na Torre Grenfell foi testado e falhou no quesito de segurança. Uma proteção da fachada, com um espaço de ar de 50 milímetros, teria causado um "efeito chaminé", ajudando a espalhar o fogo. A chefe da investigação do incêndio, Fiona McCormack, afirmou que será determinado, na sequência, se o uso dos materiais era ilegal. O governo havia dito na semana passada que o revestimento era irregular, mas analistas contestaram a informação. Questionada na quinta-feira (22), Theresa May se recusou a comentar. Há ao menos 600 construções no Reino Unido com o mesmo tipo de material inflamável. May afirmou que o governo vai financiar os testes de até cem delas por dia. A análise forense na Torre Grenfell pode durar até o fim do ano. Será instalado um elevador no lado de fora do edifício para facilitar as investigações em andamento. Segundo o jornal "Guardian", 19 empresas foram acusadas em casos de homicídio culposo desde 2007. Delas, 15 foram condenadas a multas que variam de R$ 210 mil a R$ 2,9 milhões. "Estamos revisando todas as empresas envolvidas na construção e renovação da Torre Grenfell", disse McCormack. Mas não houve ainda nenhum interrogatório. O governo também estuda se será necessário pedir um recall da geladeira que causou o incêndio, de modelo Hotpoint FF175BP. As ações da Whirlpool, empresa que detém os direitos da marca Hotpoint na Europa e na Ásia, caíram 3,7% nesta sexta. Um representante da companhia disse que foram produzidas 64 mil geladeiras desse tipo de 2006 a 2009. O modelo foi descontinuado na sequência. Já a empresa que produz o material isolante da fachada do prédio anunciou que ele não será mais disponibilizado para edifícios mais altos que 18 metros enquanto não estiver claro se é adequado. O incêndio na Torre Grenfell causou considerável dano político à primeira-ministra May, que na eleição de 8 de junho perdeu a sua maioria parlamentar. O desastre levou a diversos protestos contra May e o Partido Conservador, acusados de cortar fundos das autoridades responsáveis por vistoriar as construções.