Pai acusado de “quebrar cabeça” de filho vai preso, acusado de tortura

Um homem de 25 anos foi preso na quinta-feira (22) à noite em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais do Paraná. Ele é acusado de agredir o filho de seis meses e foi detido em flagrante pelo crime de tortura. O menino está hospitalizado em uma UTI na cidade, com várias fraturas no crânio. As informações são do G1.

A Polícia Civil informou que o pai foi autuado pelo crime de tortura porque, além das lesões no crânio, ocorridas recentemente, a criança apresentava fratura em uma costela e ferimentos no braço direito e nas pernas. O homem alegou que as lesões foram causadas pela cadeirinha de levar bebês dentro do carro.