Antichavistas se dizem alvo de polícia secreta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adversários do presidente Nicolás Maduro afirmaram nesta sexta (23) que agentes do serviço secreto venezuelano, o Sebin, interromperam uma reunião da MUD (Mesa de Unidade Democrática, que reúne partidos da oposição, e prenderam militantes. Segundo os opositores, a operação, que teve como alvo uma casa em Altamira, na região metropolitana de Caracas, foi feita sem ordem judicial e sem a presença de oficiais de Justiça. Foram detidos Arístides Moreno e Roberto Picón, assessores da MUD, além de empregados que estavam na casa no momento da operação. Não está claro quais são as acusações contra eles. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os dirigentes sendo conduzidos à noite até uma viatura por agentes armados e fardados. María Corina Machado, deputada cassada e dirigente do partido Venha Venezuela, foi até o local após a operação e relatou ter sido agredida pelos agentes do Sebin. Freddy Guevara, deputado pelo partido Vontade Popular, classificou as detenções de "sequestro". "Apoiamos nossos companheiros de luta e lembramos o povo venezuelano de que esta ditadura, além de sequestradora, é assassina", disse em vídeo. Até a publicação deste texto, não havia informações sobre a situação dos opositores detidos. Não é a primeira vez que adversários do chavismo são presos. Em 2014, Leopoldo López, líder do Vontade Popular e favorito para a eleição presidencial de 2018, foi condenado a 13 anos e 9 meses de prisão por incitar a violência em uma série de protestos contra o governo Maduro. Em agosto de 2016, agentes do Sebin prenderam Yon Goicoechea, advogado e líder do movimento estudantil, enquanto se mudava de casa sob a acusação de que carregava bombas para um protesto. Ele continua preso, ainda que a Justiça o tenha absolvido em outubro. As detenções mais recentes ocorrem em meio a uma nova onda de manifestações, iniciada em abril. Quase diariamente, opositores convocam protestos, que frequentemente terminam em confronto com as forças de segurança e saques. Até agora, foram mortas 75 pessoas, incluindo policiais e manifestantes, além de vítimas que não participavam diretamente dos atos. MANIFESTAÇÕES As manifestações começaram depois que o Tribunal Supremo de Justiça suspendeu a imunidade de parlamentares e incorporou as funções legislativas da Assembleia Nacional. Sob pressão, o tribunal recuou das decisões dois dias depois, mas os protestos se mantiveram. Os manifestantes exigem a libertação dos presos políticos e a convocação de pleitos regionais, que deveriam ter sido realizados em dezembro, mas foram adiados pelas autoridades. Além disso, pede-se a realização de eleições gerais antecipadas —o calendário original prevê o pleito presidencial no final de 2018. Os adversários do governo também se opõem à Assembleia Constituinte convocada pelo presidente Maduro, a qual consideram uma manobra dos chavistas para se alterar as leis e se manter no poder. A oposição afirma que o mecanismo de escolha dos representantes populares na Constituinte viola o princípio do voto direto e universal. A eleição dos delegados está marcada para 30 de julho e se dará de maneira territorializada (um representante por município, com capitais de Estados e Caracas tendo representação maior) e setorial (há vagas para delegados oriundos de determinados setores da sociedade civil, como trabalhadores, empresários e estudantes). O governo diz que a Constituinte é uma maneira de retomar o diálogo no país, apesar do boicote da oposição. Não está claro se os chavistas pretendem alterar o calendário eleitoral nesse processo.