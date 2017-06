Atento a outras competições, Atlético-MG poupa até Victor pelo Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De olho na Copa do Brasil, o Atlético-MG deverá poupar a maioria de seus titulares no compromisso deste domingo (25), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro encara a Chapecoense, a partir das 19h, na Arena Condá, em Chapecó. Até mesmo o goleiro Victor deixou de embarcar para Santa Catarina. O único titular costumeiro que deverá ir a campo é o volante Rafael Carioca. O restante da equipe será formada por reservas e garotos promovidos da base. O Atlético vive má fase no Brasileiro —soma 10 pontos e é o 16º colocado, a uma posição da zona de rebaixamento. Contudo, as outras competições pesaram na decisão do técnico Roger Carvalho. Na quinta (29), os atleticanos irão receber o Botafogo, pelas quartas de final da competição mata-mata. Os mineiros ainda disputarão a primeira partida das oitavas da Libertadores, contra o Jorge Wilstermann (BOL), no próximo dia 5. “São alguns jogos decisivos, nesses próximos dez dias, que dirão muito do nosso futuro e do nosso calendário no ano inteiro. Então, em alguns momentos, a gente tem que fazer algumas escolhas. Não dá para ter as fichas em uma mão só. Mesmo sabendo do momento que a gente vive no Brasileiro, temos que fazer um planejamento adequado para que a gente consiga chegar bem, com a confiança alta, para disputar esses jogos de mata-mata, que não terão outra oportunidade”, explicou o treinador do Atlético. Já a Chape se mantém focada apenas no Brasileiro. A equipe ligou o sinal de alerta nesta última quinta-feira (22), quando perdeu por 5 a 1 para o Flamengo, no Rio. Após um bom início de campeonato, o clube catarinense viveu uma sequência amarga: quatro derrotas em cinco jogos. A diretoria tenta blindar o time alegando lesões e elenco reduzido. Em busca de uma reação, o técnico Vagner Mancini se reuniu com os jogadores para uma conversa na reapresentação nesta sexta (23). No duelo, o treinador poderá não contar com o zagueiro Victor Ramos, sob cuidados do departamento médico. CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Victor Ramos (Douglas Grolli) e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antonio e Seijas; Arthur, Wellington Paulista e Rossi. Técnico: Vagner Mancini ATLÉTICO-MG Giovanni; Yago, Rodrigão, Matheus Mancini e Leonan; Rafael Carioca, Roger Bernardo, Marlone, Valdívia e Otero; Rafael Moura. Técnico: Roger Machado Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC) Juiz: João Batista de Arruda (RJ) Horário: 19h de domingo