Às vésperas da Copa do Brasil, Atlético-PR mantém força máxima no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O embalado Atlético-PR encara o Vitória neste domingo (25), às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba. A equipe paranaense chega a partida válida pela décima rodada em busca de sua quarta vitória consecutiva no Brasileiro. Na próxima quarta-feira (28), os comandados de Eduardo Baptista irão disputar o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio. Contudo, o treinador não pretende poupar jogadores diante do time baiano. Em relação a equipe que venceu o São Paulo por 1 a 0 na rodada anterior, apenas o lateral-direito Jonathan ficará de fora —ele cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos e dá lugar a Gustavo Cascardo. “Hoje, o Campeonato Brasileiro é o mais importante para a gente. Na quarta, [o mais importante] será a Copa do Brasil. Nós queremos essa quarta vitória porque não tivemos um bom início em pontuação. Então, estamos focados neste jogo contra o Vitória”, disse Baptista. Os atleticanos ocupam a 13ª posição e somam 11 pontos, três a mais que o Vitória, em 18º na tabela. Diferentemente do adversário, o clube baiano vem de derrota —2 a 0 para o Santos, em confronto no Barradão, em Salvador. O Vitória também deverá ir a campo com força total. O zagueiro Ramon é opção após retornar de empréstimo. Já o atacante Todinho, o zagueiro Alan Costa e o lateral-esquerdo Euller, que foram relacionados para o último confronto, ficam de fora por opção do técnico Alexandre Gallo. ATLÉTICO-PR Weverton; Gustavo Cascardo, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto e Lucho González; Nikão, Douglas Coutinho e Grafite. Técnico: Eduardo Baptista VITÓRIA Fernando Miguel; Leandro Salino, Kanu, Fred e Geferson; Willian Farias, Uillian Correia, Patric e Gabriel Xavier; Neilton e Kieza. Técnico: Alexandre Gallo Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Juiz: Rodrigo Batista Raposo (DF) Horário: 16h de domingo