Vasco tenta recuperação após derrota em clássico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em busca de recuperação após a derrota no clássico com o Botafogo, o Vasco volta a atuar em São Januário neste domingo (25). O time cruzmaltino recebe o Atlético-GO, às 11h, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Os vascaínos têm mantido uma campanha de altos e baixos. Em seus domínios, foram quatro vitórias em cinco partidas. Contudo, fora de casa, o clube carioca amargou derrotas nos quatro jogos que disputou. O time somou 12 pontos até o fim da rodada anterior, ocupando o 11º lugar na tabela. “Sabemos que estamos deixando a desejar fora de casa, mas os jogadores nunca deixaram de trabalhar muito forte”, afirmou o treinador Milton Mendes. O técnico garantiu que os titulares serão os mesmos da partida contra o rival alvinegro e ainda refutou qualquer abatimento. “Quem perde tem que estar preparado para dar a volta por cima. Não ficamos eufóricos na vitória e nem depressivos na derrota. O futebol é um jogo de erros e acertos e está muito mais nivelado”. O Atlético também deverá ir a campo com uma equipe parecida a do último confronto —a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque. A única mudança será a entrada do meia Jorginho, recuperado de lesão, no lugar de Luiz Fernando. As baixas da equipe seguem sendo o volante Igor, lesionado, e o atacante Walter, ainda em busca de um melhor condicionamento físico. A equipe do técnico Doriva briga para deixar a zona de rebaixamento, na qual é vice-lanterna com seis pontos. VASCO Martín Silva; Gilberto, Breno, Paulão e Henrique; Jean, Douglas, Yago Pikachu, Mateus Vital e Nenê; Luís Fabiano. Técnico: Milton Mendes ATLÉTICO-GO Felipe Garcia; André Castro, Eduardo, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Silva, Marcão Silva, Andrigo, Breno Lopes e Jorginho; Everaldo. Técnico: Doriva Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Juiz: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES) Horário: 11h de domingo