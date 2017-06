Cruzeiro promove volta de titulares contra o Coritiba para reagir no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro terá a volta de seu time titular para enfrentar o Coritiba neste domingo, às 16h, no Mineirão. O time dirigido por Mano Menezes poupou seus principais jogadores diante da Ponte Preta e, agora, precisa de sua força máxima para se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não vence há três rodadas -perdeu para Corinthians e Ponte e empatou com o Grêmio- e caiu na tabela de classificação. Atualmente, o time mineiro ocupa o 12º lugar e ainda tem de se preocupar com o início do confronto com o Palmeiras pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. Diante do Coritiba, o Cruzeiro tem como principal novidade a volta do volante Henrique, que estava lesionado. Além dele, jogadores importantes, como Robinho, Thiago Neves e Rafael Sóbis, que não atuaram em Campinas, estão à disposição. O Coritiba também vive uma fase de instabilidade e já não vence há quatro rodadas. Mesmo assim, a equipe ocupa a quinta colocação, graças ao bom começo de campeonato. Para o confronto, o desfalque é o volante Alan Santos. Com um problema muscular, ele será substituído por Tiago Real. O atacante Kleber teve negado pedido de efeito suspensivo e também está fora. Ele está suspenso preventivamente pelo STJD e será julgado na próxima semana por agressão a um atleta do Bahia. CRUZEIRO Fábio; Ezequiel, Léo, Caicedo, Diogo Barbosa; Henrique, Lucas Romero, Robinho, Thiago Neves, Alisson; Rafael Sobis. T.: Mano Menezes CORITIBA Wilson; Léo, Marcio, Werley, William Matheus; Jonas, Matheus Galdezani, Tiago Real; Henrique Almeida, Alecsandro, Rildo. T.: Pachequinho Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG) Horário: 16h deste domingo Juiz: Marcelo Aparecido de Souza (SP)