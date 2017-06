Paraná tem jogador expulso no 1º tempo, leva gol de bicicleta e perde em Criciúma

Jogadores do Paraná discutem com o árbitro: reclamações após a expulsão de Cristovam (foto: Reprodução / SporTV)

O Paraná Clube teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo e não resistiu ao Criciúma, na noite desta sexta-feira (23), em Criciúma. O time paranaense acabou derrotado por 2 a 1, com um gol nos descontos do 1º tempo. A partida era válida pela 10ª rodada da Série B.

Com o resultado, o Paraná caiu da 8ª para a 11ª posição, com 13 pontos. Foi ultrapassado, entre outros, pelo Criciúma, que foi a 14 pontos. O time paranaense ainda pode perder mais posições, dependendo dos resultados da rodada neste sábado (24).

O time do técnico Cristian de Souza viu cair uma sequência de três jogos seguidos sem derrota na Série B. Também perdeu o posto de melhor defesa da competição – está com sete gols sofridos, ao passo que Juventude e Oeste levaram apenas cinco. Pela segunda vez na competição, a equipe levou mais de um gol.

POLÊMICA

A expulsão do lateral Cristovam, aos 27 minutos do primeiro tempo, gerou controvérsia. Ele sofreu uma falta dura de Silvinho, no meio-de-campo. O árbitro deu cartão amarelo ao atacante do Criciúma, mas os jogadores do Paraná reclamaram tanto que o árbitro soltou um cartão amarelo no bolo de jogadores e o direcionou a Cristovam. Só que o lateral já tinha o amarelo (levou aos 14 minutos) e acabou expulso. “Ficou difícil com um a menos. A gente reclamou da cotovelada (do Silvinho no Cristovam), foi clara, mas o juiz expulsou, falou que ele (Cristovam) xingou o árbitro”, disse o volante Gabriel Dias.

TABELA

O Paraná terá agora uma semana inteira sem jogos. Só volta a campo no dia 1º de julho, um sábado. Às 16h30, vai receber o Ceará na Vila Capanema. O lateral Cristovam, expulso, cumpre suspensão. O zagueiro Eduardo Brock também está suspenso, já que levou o 3º cartão amarelo nesta sexta-feira.

ESCALAÇÃO

Pela primeira vez na Série B, o Paraná tinha chance de repetir a escalação da partida anterior. E o técnico Cristian de Souza não perdeu a chance. Colocou em campo a mesma equipe que iniciou o jogo contra o Internacional, na última terça-feira (20). O esquema era o 4-2-3-1. “É a primeira vez que a gente consegue, espero que dê certo e tenha uma sintonia maior para sair com a vitória”, disse o técnico Cristian de Souza. O Criciúma entrou em campo num 4-3-3.

PRIMEIRO TEMPO

Mesmo sujeito à pressão natural de um time dono da casa, o Paraná tentou trabalhar a bola nos primeiros minutos. Só não conseguia finalizar, muito menos entrar na área. E ainda levou um susto aos 10 minutos, quando Barreto mandou a bola para as redes do goleiro Richard. Mas o árbitro flagrou o impedimento do jogador do Criciúma e anulou.

Depois do lance, o Paraná passou a chutar de longe e acertou duas bolas no travessão do Criciúma. Quando parecia estar em seu melhor momento, o time sofreu um baque. O lateral Cristovam sofreu uma entrada dura de Silvinho no meio-de-campo. E acabou expulso por reclamação, aos 27 minutos. O treinador tentou preencher o buraco realocando o volante Leandro Vilela para a lateral e deixando Minho e Robson, os meias-pontas, mais recuados.

O time tentou segurar a pressão, mas levou um gol aos 48 minutos, em uma jogada confusa que teve quatro finalizações e culminou com Lucão mandando a bola para a rede.

SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o Paraná tentou manter a maneira de jogar, mas por pouco tempo. Aos 9 minutos, o técnico Cristian de Souza trocou o meia Renatinho pelo volante Jhony. Aos 16 minutos, o time levou o segundo gol, com Lucão marcando “de bicicleta”.

Aos 22 minutos, Souza trocou Minho pelo atacante Nathan. Ele ficou no lado direito e Robson passou a atuar centralizado. Em seguida, Felipe Alves deu lugar a Rafhael Lucas no ataque. O time correu risco de levar o terceiro gol, mas escapou. No fim, Robson, de pênalti, descontou.

ESTATÍSTICAS

Ao fim da partida, o Paraná somava 11 finalizações (cinco certas e duas no travessão), 36% de posse de bola e 81% de eficiência nos passes. O Criciúma, por sua vez, arrematou 15 vezes (10 no alvo e uma na trave) e teve 64% de posse de bola e 91% de eficiência nos passes.

CRICIÚMA 2 x 1 PARANÁ

Criciúma: Luiz; Diogo Mateus, Nino, Diego Giaretta e Marlon; Jonatan Lima (Paulinho), Barreto e Douglas Moreira (Alex Maranhão); Caio Rangel, Lucão e Silvinho (Fabinho Alves). Técnico: Luiz Carlos Winck

Paraná: Richard; Cristovam, Rayan, Eduardo Brock e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias, Robson, Renatinho (Jhony) e Minho (Nathan); Felipe Alves (Rafhael Lucas). Técnico: Cristian de Souza

Gols: Lucão (48-1º e 16-2º), Robson (48-2º)

Cartões amarelos: Cristovam, Silvinho, Marlon, Eduardo Brock

Expulsão: Cristovam (27-1º)

Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, sexta-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

10 – Lucão fica cara a cara com Richard e finaliza. O goleiro defende. Douglas Moreira fica com a sobra e serve Barreto, que domina na pequena área e marca. O árbitro assinala impedimento e anula o gol

14 – Felipe Alves domina fora da área e bate a gol. A bola vai por cima

20 – Cristovam chuta de longe. A bola passa por Luiz, bate no travessão e na risca de gol. A defesa do Criciúma afasta

24 – Renatinho cobra falta e acerta o travessão

30 – Renatinho cobra falta e o goleiro pega fácil

42 – Silvinho chuta de longe. Richard pega

44 – Renatinho cobra falta para a área. Brock desvia para o canto esquerdo e Luiz salta para defender

45 – Marlon cruza e Lucão desvia. A bola bate na trave. Depois, Diego Mateus arremata e Richard defende

48 – Gol do Criciúma. Caio Rangel recebe cruzamento e ajeita para Lucão, que chuta. Rayan salva. Depois, Caio Rangel recupera a bola e bate cruzado. Gabriel Dias corta. Douglas Moreira bate a gol, Richard faz grande defesa e Lucão marca no rebote

SEGUNDO TEMPO

2 – Após jogada pela direita, Diogo Mateus finaliza por cima do gol

5 – Caio Rangel bate cruzado e Richard pega

10 – Marlon cruza rasteiro. Barreto domina na entrada da área e bate por cima do gol

13 – Felipe Alves ergue a bola, Robson cabeceia e Luiz defende

16 – Gol do Criciúma. Diogo Mateus cruza. Douglas Moreira recebe na área e dá uma “peitada” na bola, que sobe. Lucão domina de costas para o gol e finaliza de bicicleta, à direita do goleiro

21 – Douglas Moreira cobra falta e manda para a linha de fundo

26 – Felipe Alves cai na área em disputa com Nino e pede pênalti. O árbitro manda seguir

28 – Robson cobra falta para a área. Felipe Alves sobe sozinho e cabeceia por cima

29 – Lucão recebe na cara de Richard e finaliza. O goleiro sai e evita o gol

32 – Marlon cruza rasteiro. Diogo Mateus, na pequena área, manda por cima do gol

34 – Igor bate de longe. Luiz espalma no canto esquerdo

36 – Robson ganha de Nino, vai à linha de fundo e chuta dali mesmo. A bola passa em paralelo à linha de gol e vai fora

47 – Robson dribla Diogo Mateus e é derrubado por Paulinho na área. O árbitro marca pênalti

48 – Gol do Paraná. Robson cobra o pênalti no ângulo esquerdo