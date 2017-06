ATUAÇÕES: Leandro Vilela e Felipe são os piores do Paraná contra o Criciúma

O lateral Cristovam, o volante Leandro Vilela e o atacante Felipe Alves foram os piores do Paraná na derrota ara o Criciúma (2 a 1), nesta sexta-feira (23). O primeiro acabou expulso aos 27-1º e comprometeu a equipe. Já Leandro Vilela falhou feio no 2º gol sofrido. Felipe Alves, por fim, perdeu um gol daqueles que centroavante não pode perder.

Richard (6,0)

Fez seis defesas, sendo três difíceis. Não teve culpa nos gols

Cristovam (5,0)

Fazia boa partida, mas acabou expulso e prejudicou o time

Rayan (6,5)

Fez 8 desarmes, salvou um gol e foi o melhor da zaga

Eduardo Brock (6,0)

Levou alguns dribles longe da área, mas dentro dela esteve seguro

Igor (5,5)

Teve dificuldade na marcação. No 2º tempo, arriscou-se com algum sucesso no apoio

Leandro Vilela (4,5)

Razoável como volante, péssimo como lateral. Permitiu jogadas no setor e falhou 2 vezes no 2º gol

Gabriel Dias (6,0)

Razoável na marcação. Salvou um gol. No apoio, apareceu pouco

Robson (6,0)

Sumido quando o time tinha 11 jogadores, melhorou com o time com 10. Sofreu e converteu um pênalti

Renatinho (5,5)

Chutou uma bola no travessão, mas fora isso sucumbiu à marcação

Jhony (5,5)

Entrou aos 9-2º. Razoável na marcação, nada além disso

Minho (5,5)

Apareceu pouco na frente. Razoável como dublê de lateral

Nathan (5,5)

Entrou aos 22-2º. Deu um pouco mais de fluência na frente

Felipe Alves (4,5)

Apareceu pouco e ainda perdeu um gol quase feito, de cabeça

Rafhael Lucas (sem nota)

Entrou aos 27-2º. Não conseguiu mostrar muita coisa