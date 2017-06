Abdelmassih chega a apartamento de alto padrão para prisão domiciliar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-médico Roger Abdelmassih, 73, condenado a 181 anos de prisão por abusar sexualmente de pacientes em sua clínica de reprodução, foi transferido no final da noite desta sexta-feira (23) do Hospital São Lucas, em Taubaté, para o apartamento onde vai cumprir prisão domiciliar. Ele foi levado de ambulância para o edifício de alto padrão, localizado no Jardim Paulistano, em São Paulo, onde moram sua mulher, a procuradora Larissa Sacco Abdelmassih, e os dois filhos do casal. O ex-médico foi autorizado na quarta-feira (21) a cumprir a pena em casa. A decisão é da juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da 1ª Vara das Execuções Criminais de Taubaté. Na decisão, ela afirma que o estado de saúde do detento piorou em abril deste ano, quando ele foi internado. Abdelmassih foi diagnosticado com cardiopatia grave e passou por cirurgia para a colocação de um stent. Uma reportagem do jornal "Folha de S.Paulo" mostrou, no entanto, que o laudo médico que embasou a concessão da prisão domiciliar não é conclusivo sobre as condições de tratamento do ex-médico na penitenciária de Tremembé, onde ele cumpria pena desde 2014.