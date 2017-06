Duas pessoas morrem em acidente na BR-376, em Guaratuba

(foto: Rede News 24 horas)

Um acidente na BR-376 deixou duas pessoas mortas na noite de sexta-feira (23), em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Um caminhão carregado com bananas tombou no quilômetro 666 por volta das 22 horas e interditou a pista sentido Joinville por duas horas

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o mais provável é que o caminhão estava acima da velocidade permitida no local, que é de 60 km/h. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).