Previsão é de sol até pelo menos quarta-feira em Curitiba

(foto: Josianne Ritz)

O sábado (24) amanheceu com sol forte em todo o Paraná, inclusive em Curitiba e Região. A temperatura mínima ficou em 9 graus e pode chegar a 22 graus até o fim do dia. Segundo a previsão do Instituto Simepar, o sol deve seguir firme até pelo menos quarta-feira (28), com temperaturas variando entre 15 e 25 graus e não há sinal de chuva. No domingo (25), a máxima deve chegar a 25 graus com sol na Capital.

O tempo bom, de acordo com o Simepar, um sistema de alta pressão com centro sobre o oceano Atlântico mantém o tempo estável em toda a Região Sul e calor aumenta gradativamente e a tarde as temperaturas ficam agradáveis.

Neblina - Dois dos 20 vôos previstos para a manhã deste sábado (24) até às 9 horas foram cancelados no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. As informações são da Infraero. O motivo foi a forte neblina que inviabilizou pousos e decolagens entre as 6 e 7h30 da manhã.

Veja a previsão para Curitiba

Hoje Amanhã Segunda-feira, 26/06/17 Terça-feira, 27/06/17 Quarta-feira, 28/06/17 Tempo Manhã



Poucas nuvens Tarde



Poucas nuvens Noite



Poucas nuvens



Poucas nuvens



Poucas nuvens



Muitas nuvens



Nevoeiro Temperaturas Máx. 22ºC

Mín. 9ºC Máx. 20ºC

Mín. 10ºC Máx. 22ºC

Mín. 8ºC Máx. 23ºC

Mín. 13ºC Máx. 23ºC

Mín. 9ºC Vento nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) sudeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) nordeste / fraco (10 a 21 km/h) noroeste / fraco (10 a 21 km/h) leste / fraco (10 a 21 km/h) Visibilidade boa boa reduzida pela manhã e à noite reduzida pela manhã reduzida pela manhã

