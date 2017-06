Aproveitamento do Vasco é menor com Nenê iniciando entre os titulares

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A pergunta que não quer calar entre os vascaínos é predominante: o Vasco deve jogar com ou sem Nenê entre os titulares? No que depender exclusivamente do aproveitamento, tê-lo no banco de reservas como arma para o segundo tempo tem sido mais proveitoso. Com o meia entre os 11 que começam, o time conquistou apenas 25% dos pontos obtidos até agora. Em nove jogos, o tune cruzmaltino somou 12 pontos. Nenê foi titular em quatro e em apenas um desses saiu vitorioso: contra o Avaí, em São Januário. Com ele de suplente, foram cinco partidas, com três vitórias: Fluminense, Bahia e Sport. Diante do rival tricolor, ele entrou no segundo tempo e fez o gol da marcante vitória de virada por 3 a 2, aos 47 minutos do segundo tempo. Contra os pernambucanos, participou do segundo tento marcado por Douglas. Técnico da equipe, Milton Mendes prefere não individualizar e pede que todos os jogadores desempenhem suas funções em campo. "Não posso dizer que estou contente 100% com todas as nuances do jogo. Mas não estou falando só do Nenê. Estou falando no geral. Nenê faz parte de uma engrenagem. Não gosto de individualizar. Se as coisas estiverem sendo feitas, ele vai continuar jogando", declarou o treinador. Mendes confirmou na sexta-feira (23) que manterá contra o Atlético-GO neste domingo (25) a equipe que enfrentou o Botafogo na última quarta (21). Portanto, Nenê segue entre os titulares.