Feira de Cursos e Profissões da UFPR espera público recorde de 95 mil pessoas

(foto: Fra)

Estudantes e professores de escolas interessados em visitar a 15ª Feira de Cursos Profissões da UFPR, que será realizada em agosto, devem se apressar. As inscrições para as visitas em grupo (que acontecerão nos dias 24 e 25 de agosto) já estão abertas e devem ser feitas exclusivamente no portal do evento: http://www.feiradecursos.ufpr.br/. Há limitação de vagas por período e, à medida que vão sendo preenchidos, os horários são bloqueados.

A feira acontecerá de 24 a 27 de agosto, no complexo da UFPR de Piraquara. Nos dois primeiros dias, o evento receberá apenas visitas de grupos de escolas, em quatro horários: 9 horas, 11 horas, 13h30 e 15h30. Nos dias 26 e 27, a feira estará aberta para o público em geral.

A Feira de Cursos Profissões da UFPR deve atingir novo recorde de público em 2017. A estimativa do coordenador-geral, Ray Garbelotti, é que pelo menos 95 mil estudantes, professores e outros interessados participem do evento – o maior do Brasil, entre as instituições de ensino superior. “Nós estimamos que vamos receber 3 mil pessoas por hora, nos quatro dias de visitação”, avalia.

O sucesso da UFPR Cursos e Profissões ganhou fama nacional e começa a se projetar até mesmo em outros países. A cada ano, aumenta o número de participantes de outros Estados. Em 2016, participaram alunos de São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas o número de estados pode aumentar em 2017. A diretora de Comunicação da Universidade do Tocantins, Marluce Zacariotti, esteve em Piraquara para conhecer o projeto.

Professores da Argentina também deverão visitar a feira em 2017, mostrando seu alcance internacional. “A feira tomou vulto e ultrapassou fronteiras”, diz Garbelotti, que confirma também a parceira com a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e o Núcleo de Concursos da UFPR para o evento. O NC terá um estande no local para orientar os alunos sobre o Vestibular 2017/2018, cujas inscrições começam em 16 de agosto.

Como chegar ao local

Para chegar ao local do evento, os visitantes têm várias opções. Alunos da UFPR podem usar a linha Intercampi, cujos horários estão disponíveis neste link . O público em geral pode contar com as linhas oferecidas pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), cujos horários estão disponíveis aqui.

A entrada na Feira Cursos e Profissões é gratuita. Seu objetivo é auxiliar os alunos do Ensino Médio de escolas públicas e particulares do Brasil nas suas escolhas profissionais, tornando seu ingresso na Universidade Federal do Paraná mais consciente e evitando possíveis evasões durante os cursos. Para isso, haverá cinco salas, com palestras sobre os cursos da UFPR. No ano passado, o evento reuniu cerca de 90 mil visitantes – um recorde – de quatro Estados: Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

O novo complexo da UFPR fica na Rua Leopoldo Jacomel, 4015, Jardim Primavera (em Piraquara). A feira também terá mais espaço na Praça da Alimentação e na área externa, onde serão servidos salgados, doces e cafés.