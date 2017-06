Hamilton faz o melhor tempo em Baku e supera Senna em poles; Massa é o 9º

JULIANNE CERASOLI BAKU, AZERBAIJÃO (UOL/FOLHAPRESS) - Hamilton conseguiu neste sábado (24) sua quinta pole position na temporada, com 1m40s593. O GP do Azerbaijão é a oitava prova do ano. O inglês desbancou Valtteri Bottas no minuto final do treino oficial, em Baku. Com mais uma pole, Hamilton soma 66 melhores voltas em treinos na carreira, ultrapassando seu ídolo, Ayrton Senna, com 65 poles. Michael Schumacher é o recordista em poles: com 68 melhores voltas. Bottas fez o segundo tempo. A Ferrari terá Raikkonen em 3º, e Vettel em 4º. Felipe Massa fez o nono tempo em Baku. Nos minutos finais do treino, Vettel tentou roubar a liderança das Mercedes, mas perdeu o traçado, evitando colisão. A pouco menos de 4 minutos para o fim, houve bandeira vermelha para a retirada da Red Bull de Daniel Ricciardo. No retorno do treino, Hamilton superou o tempo de Bottas, que liderava. O traçado em Baku é considerado o mais difícil pelos pilotos. A área de escape na entrada da curva 8 é a mais estreita da temporada. Sergio Perez e Jolyon Palmer se acidentaram neste trecho. Outro setor complicado da pista é a primeira curva, em que os pilotos chegam com os freios e pneus frios após uma das maiores retas da temporada, causando várias travadas de pneu. A McLaren foi à pista já sabendo que largaria das duas últimas posições do grid, com Fernando Alonso trocando duas vezes o motor e levando uma punição de 40 posições, e seu companheiro Stoffel Vandoorne com uma troca de motor e uma de câmbio, causando a perda de 35 posições. As trocas são uma estratégia da equipe para usar a nova especificação da Honda, testada por Alonso nesta sexta-feira (23), sem penas na próxima etapa, na Áustria. Em Baku, contudo, os dois pilotos vão correr com a versão antiga do motor, com a qual Vandoorne estava perdendo até 40km/h nas retas. Outro que ficou de fora da classificação foi Jolyon Palmer, uma vez que a Renault não conseguiu aprontar seu carro a tempo após uma quebra de motor na terceira sessão de treinos livres. Enquanto Mercedes, Red Bull e Ferrari travavam um duelo apertado pelas primeiras colocações, a briga para escapar da degola no Q1 ficava entre as Sauber, Haas, McLaren e Renault. O forte tráfego atrapalhou vários pilotos e Pascal Wehrlein acabou tendo uma grande performance, colocando a Sauber no Q2, enquanto as duas McLaren, Romain Grosjean e o companheiro de Wehrlein, Marcus Ericsson, ficaram no Q1. MASSA E VERSTAPPEN Na segunda parte da classificação, as equipes que vêm demonstrando o melhor desempenho ao longo do final de semana, mostraram serviço: Mercedes, Ferrari, Red Bull, Force India e Williams se garantiram na parte final do treino. Mas não foi nada fácil: com a baixa aderência da pista, vários pilotos chegaram a tocar o muro, inclusive Felipe Massa e Max Verstappen. Enquanto isso, em primeiro, Lewis Hamilton já batia a pole position do ano passado, andando na casa de 1min41. Assim, ficaram pelo caminho na segunda parte da classificação Daniil Kvyat, que larga em 11º, seguido por seu companheiro Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Nico Hulkenberg e Pascal Wehrlein.