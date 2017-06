Ocupação Mauá promove evento cultural contra reintegração de posse

ISABELLA MENON SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após decisão de reintegração de posse do edifício localizado na rua Mauá, centro de São Paulo, um evento cultural que reúne músicos e artistas está previsto para este sábado (24), o "Okupa Mauá Okupa". Fotografias do jornalista João Wainer estarão expostas em forma de lambe-lambe durante o evento. Ele vê a ação de reintegração, definida pelo juiz Carlos Eduardo Borges Fantacinida 26ª Vara Cível, como uma "limpeza étnica e higienista". "A impressão que eu tenho é que eles estão tentando tirar o pobre do centro [da cidade]. O pobre tem direito de estar perto do trabalho dele, de hospitais e transporte público", diz Wainer que acredita no evento cultural como forma "muito importante para chamar atenção deste tema." Ocupado em 2007, alega-se que por usucapião, a reintegração de posse não poderia acontecer, já que um imóvel ocupado por cinco anos passa a valer como bem daqueles que o utilizam. Entretanto, segundo o advogado dos proprietários do prédio, Williamberg de Souza, tal argumento é inválido, uma vez que o pedido de reintegração de posse foi emitido cerca de 15 dias antes deste prazo. Em julho de 2013, o ex-prefeito Fernando Haddad publicou um decreto de interesse social sob o prédio e em abril de 2014 foi feito o depósito de R$ 11 milhões para a compra do edifício. "Esse valor estava abaixo do valor de mercado", diz o advogado, e completa que após avaliação de um perito, indicado pelo juiz do processo, foi avaliado em aproximadamente R$ 21 milhões, o que fez com que a Companhia Metropolitana de Habitação (Cohab) desistisse da compra no fim de 2016. O advogado acredita que o movimento seja financiado pelo Partido dos Trabalhadores "tanto é que o prédio está pintado de vermelho". Segundo ele, a reintegração de posse não aconteceu antes devido a possível ação de reintegração. "Não fazia sentido para o judiciário, conceder uma ordem de despejo sendo que o imóvel não ia pertencer mais aos nossos clientes", explica Souza. O movimento estima que cerca de 300 famílias morem no prédio. Sobre o futuro de todos que ali habitam, o advogado diz que existe uma ação do Ministério Público para que o judiciário "obrigasse a prefeitura a alocar essas pessoas". Entretanto, a prefeitura entrou com recurso. Ainda sem data, o advogado estima que a reintegração aconteça entre 30 a 60 dias, "para que as pessoas consigam tempo para se destinarem" A Ocupação Mauá, localizada na Luz no centro de São Paulo, foi criada em 2007, sofreu uma ameaça de reintegração de posse em 2012, e passa pelo processo de uma possível reintegração de posse. Com entrada gratuita, o evento desde sábado está previsto para às 15h até 22h. Confira a programação completa do evento "Okupa Mauá Okupa": Adriana Nunes (Dança) Akins Kintê (Poesia) Claudia Campolina (Recital) Carta 1 (Rap) Crônica Mendes (Rapper) Ducorre (Rapper) Dudu de Oliveira (Poesia) Fióti (Música) Gabriel Ribeiro (Lambes) Gini (Poesia) Guilherme Akbo (Graffiti) Henrique Santana (Rapper) João Wainer (Fotografia) Lucas Afonso (MC) MaicknucleaR - Terrorismo Poético (Lambes e Poesia) Mauro Farina - Free Beats (Discotecagem) Max Musicamente (Rapper) Nabil (Rapper) Os Crespos (Teatro) Pepy (Graffiti) Pessoal do Faroeste (Teatro) Ruivo Lopes (Poesia) Samuel Luís Borges (Graffiti e Poesia) Sem Massagem (RAP) Teatro Engenho (Performance) Tubarão DuLixo (Poesia) Tukeru (Graffiti) Vitória Salvadori (Música e Poesia) Vulgo Fanho (Rapper) Todyone (Graffiti) Wagnovox (Rapper) Zinho Trindade (Música)