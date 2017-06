A classificação do GP do Azerbaijão

1 - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes): 1min40s593 (Q3) 2 - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes): 1min41s027(Q3) 3 - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari): 1min41s693 (Q3) 4 - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari): 1min41s841 (Q3) 5 - Max Verstappen (HOL/Red Bull): 1min41s879 (Q3) 6 - Sergio Perez (MEX/Force India): 1min42s111(Q3) 7 - Esteban Ocon (FRA/Force India): 1min42s186(Q3) 8 - Lance Stroll (CAN/Williams): 1min42s753(Q3) 9 - Felipe Massa (BRA/Williams): 1min42s798 (Q3) 10 - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull): 1min43s414 (Q3) 11 - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso): 1min43s187 (Q2) 12 - Kevin Magnussen (DIN/Haas): 1min43s796 (Q2) 13 - Nico Hulkenberg (ALE/Renault): 1min44s267 (Q2) 14 - Pascal Wehrlein (ALE/Sauber): 1min44s603 (Q2) 15 - Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso): 1min43s347 (Q2)* 16 - Romain Grosjean (FRA/Haas): 1min44s468 (Q3) 17 - Marcus Ericsson (SUE/Sauber): 1min44s795 (Q3) 18 - Jolyon Palmer (GBR/Renault): sem tempo 19 - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren): 1min45s030 (Q3) ** 20 - Fernando Alonso (ESP/McLaren): 1min44s334 (Q2) *** Punições * perdeu 3 posições no grid ** perdeu 40 posições no grid ***perdeu 30 posições no grid