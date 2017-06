Após encontro, ministro da Justiça deve negar troca de comando da PF

CAMILA MATTOSO E GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, se reuniram no fim da manhã deste sábado (24), em Brasília. Os dois vão dar uma entrevista coletiva às 13h para negar a possibilidade de demissão do chefe da PF. Uma reportagem do jornal "Folha de S.Paulo" publicada neste sábado mostrou que o ministro disse, em reunião fechada com sindicalistas, que iria trocar o comando da polícia. O delegado Rogério Galloro, apontado por seus pares como um policial de perfil mais político, era um dos nomes cotados para substituir Daiello. O anúncio das possíveis mudanças na PF foi feito em encontro realizado entre o ministro da Justiça e o presidente da Fenadepol (Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal), Sandro Avelar, além de outros três sindicalistas da federação e o diretor regional da ADPF (Associação dos Delegados da Polícia Federal) em Brasília, Luciano Leiro. A reunião havia sido marcada para discutir a reforma da Previdência. À reportagem, a assessoria do ministro Torquato Jardim disse que tem ótima relação com o diretor-geral da PF, mas não sabe se irá substituí-lo.