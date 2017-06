Ator Fábio Assunção é detido após brigar em festa de São João

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O ator Fábio Assunção foi detido por desacato na madrugada deste sábado (24), na festa de São João de Arcoverde, no sertão pernambucano, depois de uma discussão com policiais militares. A Polícia Militar de Pernambuco informou ter sido acionada por duas jovens, que afirmaram estar sendo ameaçadas pelo ator, na própria festa. Os policiais tentaram levá-lo à delegacia para esclarecer os fatos, mas Assunção ficou agressivo e se negou a entrar na viatura. O ator acabou algemado e, na discussão, quebrou o vidro traseiro do carro policial. Assunção foi à cidade para o lançamento do documentário "Eu sonho para você ver", dirigido por ele e pela cineasta Pally Siqueira, que trata da tradição do samba de coco no sertão de Pernambuco. Ele foi exibido na própria festa de São João, na noite de sexta (23). Em vídeo que circula nas redes sociais, já dentro do carro da polícia, Assunção reclama da prisão e afirma que não é criminoso. "Desacato é ele [policial] que fez agora; me algemou", diz. Por volta do meio-dia, o ator ainda estava sendo ouvido na delegacia de Arcoverde. A reportagem não conseguiu contato com a assessoria do ator na manhã deste sábado.