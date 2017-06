Motociclista para carro com um chute e gera capotamento na Califórnia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um chute, um motociclista conseguiu fazer um carro ficar sem controle, bater e atingir outros veículos em uma estrada da Califórnia, nos Estados Unidos. A cena começou com uma briga de trânsito na rodovia CA-14 em Santa Clarita, ao norte de Los Angeles, por volta de 6h da manhã de quarta-feira (21). Ao trocar de faixa, um Nissan atingiu um motociclista, que trafegava entre as pistas. O homem na moto foi tirar satisfação com o motorista do carro, aos gritos. Veja o vídeo Em seguida, o motociclista passou a chutar o carro. Com um dos golpes, o carro se desestabilizou. O motorista perdeu o controle, atingiu a mureta e depois bateu em uma caminhonete, que capotou. "Quando senti o impacto, minha caminhonete rodou e começou a rolar. Não via nada além de céu e asfalto", contou Carlos Benavidez, 75, que dirigia o veículo atingido, à CBS Los Angeles. Único ferido no acidente, ele passa bem. Após o acidente, o condutor da moto seguiu viagem e ainda não foi identificado. A polícia segue em sua procura e registrou o caso como batida e fuga.