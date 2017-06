Governo proíbe parada gay em Istambul pelo segundo ano seguido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de Istambul, na Turquia, proibiu uma parada do orgulho LGBT na cidade, que estava prevista para o domingo (25), citando razões de segurança depois de surgirem ameaças de um grupo ultra nacionalista. Será o segundo ano que a marcha, apontada no passado como a maior do mundo muçulmano, foi barrada pelas autoridades locais. Na semana passada, o grupo ultra nacionalista Alperen ameaçou impedir a parada se as autoridades a permitissem. No sábado (24), o governo disse que tomou a decisão de suspender a marcha em nome da segurança dos participantes, turistas e moradores. Os organizadores do evento disseram que a proibição legitima o que eles chamam de crimes de ódio de grupos como Alperen, e pediu que o governo reveja a decisão. Ao enfatizar a questão de segurança pública, o governo faz um esforço para distorcer a imagem de uma parada pacífica e planejada, disseram, em um comunicado divulgado na internet. "Nós vamos marchar. Se acostumem. Estamos Aqui. Não vamos embora". A parada gay de Istambul —uma cidade vista como relativa segura pela comunidade LGBT do Oriente Médio, incluindo refugiados da Síria e do Iraque— costumava ser um evento pacífico. No entanto, em 2015, a polícia usou bombas de gás lacrimogêneo e jatos de água para dispersar os participantes, depois que os organizadores tiveram autorização para o evento negada por coincidir com o mês sagrado do Ramadã. A homossexualidade não é um crime na Turquia, enquanto que em muitos outros países islâmicos a homofobia segue generalizada. O presidente Recepp Tayyip Erdogan e seu partido, o AK, são criticados por opositores por mostrar pouco interesse em expandir direitos para minorias, gays e mulheres, e são intolerantes com dissidentes.