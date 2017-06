Assalto à residência em Santa Felicidade acaba com um suspeito baleado

Um assalto a uma residência em Santa Felicidade acabou em perseguição, a prisão de dois suspeitos e um ferido na manhã deste sábado (24). O assalto aconteceu em Santa Felicidade, mas a abordagem policial aconteceu na Vila Sabará.

Após o assalto, os três suspeitos fugiram na direção da Cidade Industrial de Curitiba, onde chegeram a trocar tiros com a polícia. Um dos três foi ferido no braço com um tiro de raspão e encaminhado ao hospital. Os outros dois foram presos. Os pertences roubados foram recuperados.