Um homem de 28 anos foi assassinado a facadas em plena luz do dia no começo na manhã deste sábado (24) em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. Segundo testemunhas, o suspeito fugiu logo depois de uma briga com a vítima.

O corpo foi para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia de Almirante Tamandaré investiga o caso.