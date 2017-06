Rússia fracassa e Portugal avança em 1º na Copa das Confederações

FÁBIO ALEIXO MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - A seleção da Rússia lutou bastante, incomodou o México, mas uma vez mais não conseguiu passar da fase de grupos de uma grande competição. Na tarde deste sábado (24), em Kazan, a seleção anfitriã da Copa das Confederações foi derrotada por 2 a 1 e acabou na terceira colocação do Grupo A, com somente três pontos. O time da América do Norte ficou na segunda posição, com sete. A liderança da chave ficou com Portugal. Em jogo disputado no mesmo horário, em São Petersburgo, a equipe campeã da Eurocopa fez 4 a 0 sobre a Nova Zelândia e foi a sete pontos, mas com cinco de saldo contra dois dos mexicanos. Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, André Silva e Nani foram os autores dos gols. Os neozelandeses perderam os três jogos que fizeram, tendo anotado somente um gol e sofrido oito. A eliminação da Rússia mantém a rotina de fracassos do país no futebol. Agora, são quatro torneios seguidos sem avançar ao mata-mata. Os outros foram as Eurocopas de 2012 e 2016 e a Copa do Mundo do Brasil, em 2014. Desde 2001, quando a Coreia do Sul sediou a competição ao lado do Japão, o anfitrião do torneio não caía tão cedo. Os sul-coreanos ficaram em terceiros na fase inicial. Em compensação, o Japão acabou com o vice-campeonato. A Rússia teve uma boa postura na partida e procurou bastante o gol. Quando Samedov abriu o placar aos 25 minutos, o time havia criado ao menos três boas oportunidades. O México, que pouco havia feito, entretanto, empatou cinco minutos mais tarde em uma cabeçada de Araujo. No segundo tempo, logo aos três minutos, a Rússia teve um gol anulado. Mas era clara a posição de impedimento de Samedov. Aos sete minutos, após um chutão, o goleiro Akinfeev errou na saída do gol e Lozano tocou para a rede vazia após ganhar a dividida. Pouco depois, o México anotou outro gol, mas este foi anulado pelo árbitro, que marcou impedimento após receber ajuda do assistente de vídeo. Aos 18 minutos, o russo Zhirkov recebeu o segundo amarelo após cotovelada no adversário e as coisas ficaram ainda mais difíceis para a equipe da casa. Classificados, Portugal e México aguardam a definição de seus rivais neste domingo (25). Os russos agora só disputarão novamente uma partida oficial no dia 14 de junho de 2018, quando abrirão a Copa do Mundo no Estádio Luzhniki, em Moscou.