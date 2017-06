Show lança edição do Girls Rock Camp em Curitiba

(foto: Divulgação)

Assim como já acontece em Sorocaba (SP), Porto Alegre (RS) e outras partes do mundo há 16 anos, Curitiba terá a sua 1ª edição do Girls Rock Camp, uma colônia de férias musical para meninas com foco em desenvolvimento de autoestima, trabalho em equipe e valores feministas. A edição em Curitiba vai acontecer em janeiro e por enquanto, o projeto está captando recursos. Neste domingo (25), a partir das 17 horas, acontece o primeiro show em prol do projeto. Três bandas de garotas: Mulamba

Cigarras e Weedra (SP) se apresentarão no John Bull e toda a renda servirá para financiar a colônia de férias.

Quem for ao show poderá ainda comprar produtos da iniciativa. Os ingressos para o show podem ser comprados pelo site Sympla por R$ 15 (com direito a kit adesivo e botton) e na hora, o preço subirá para R$ 20.



O Girls Camp Rock é um acampamento musuical de férias, exclusivo para meninas, onde durante uma semana, meninas com idades de 7 a 17 anos são convidadas a ter uma experiência empoderadora, muito divertida e completa no mundo da música! Em meio a atividades de fortalecimento de autoestima, desinibição, trabalho em grupo, elas aprendem a tocar um instrumento, formam uma banda, fazem uma composição inédita e uma apresentação ao vivo, aberta para os pais, familiares, amigos e toda a comunidade.



O primeiro Girls Rock Camp aconteceu em Portland (Oregon, EUA), em 2001. O interesse por levar o evento a outras cidades deu origem à Girls Rock Camp Alliance, que orienta e acompanha a promoção dos acampamentos. Desde então, já foram organizadas várias edições por todo o mundo. Sem fins lucrativos o Girl Camp Rock existe desde 2013 no Brasil e mais de 300 garotas já participaram do projeto.

Saiba mais no Facebook