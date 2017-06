Datena grita 'golaço' até em cobrança de pênalti, e internautas brincam com empolgação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Escalado pela TV Bandeirantes para a partida entre Portugal e Nova Zelândia pela Copa das Confederações neste sábado (24), José Luis Datena voltou a fazer uma narração empolgada, assim como já havia acontecido na Eurocopa de 2016, e não foi perdoado pelos internautas. Datena gritou 'golaço' nos dois gols de Portugal no primeiro tempo do duelo —o primeiro em um pênalti convertido por Cristiano Ronaldo. A seleção portuguesa venceu por 4 a 0. “Alô, colônia portuguesa em todo território nacional! Bate e é golaço! Gol de Portugal, de Portugal, de Portugal!”, narrou o jornalista, que também é apresentador do programa “Brasil Urgente” na emissora. O segundo gol, marcado por Bernardo Silva, também mereceu a alcunha de 'golaço' de Datena. “Eliseu cruza na grande área... é gol, gol! E que Golaço! Bernardo Silva, Bernardo Silva!”, narrou. O Portugal voltou a marcar duas vezes na segunda etapa, mas o narrador só gritou 'golaço' novamente no quarto, de Nani. No terceiro, de André Silva, Datena também se empolgou, mas usou a palavra 'maravilha' para se referir ao lance. Na última Eurocopa, Datena torceu abertamente por Portugal em locuções empolgadas, dividindo opiniões, mas rendendo ótimos índices de audiência. O time de Cristiano Ronaldo sagrou-se campeão daquela competição.