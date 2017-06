PM prende quatro em abordagem no Jardim das Américas

Um revólver e maconha foram apreendidos por policiais militares da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), subunidade do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), em uma abordagem na sexta-feira (23). Na ação, que aconteceu no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, quatro pessoas, sendo uma delas foragida da justiça, foram levadas à delegacia.

A equipe estava em patrulhamento pela Rua Dr. Bronislau O. Roguski, no Bairro Jardim das Américas, quando avistou duas pessoas em atitude suspeita. Os policiais fizeram a abordagem e encontraram com um dos homens, após busca pessoal, um revólver da marca Rossi, calibre .32, com três munições intactas, além da chave de um veículo.

No local os militares estaduais consultaram o sistema e verificaram que o outro abordado tinha um Mandado de Prisão em aberto. Em seguida, os policiais localizaram nas proximidades um carro Celta, de cor vermelha, e encontraram no seu interior uma quantia de maconha.

Logo após a equipe foi até a residência de um dos suspeitos onde outro homem, ao notar a presença da viatura, tentou fugir, mas foi abordado. No bolso deste envolvido os policiais encontraram mais uma quantia de maconha.

O foragido foi levado à Delegacia de Vigilância e Capturas (DVC) e os outros dois levados, juntamente com a arma de fogo e a droga apreendida, ao Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão (CIAC/Sul) para que os procedimentos cabíveis fossem tomados.