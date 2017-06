Alberto Valentim volta a integrar a comissão técnica do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis meses depois de deixar o Palmeiras, Alberto Valentim volta a integrar a comissão técnica do time alviverde. Ele desempenhará novamente o cargo de auxiliar técnico de Cuca. Valentim, assim como o próprio Cuca, deixou o Palmeiras em dezembro passado, depois de a equipe conquistar o título brasileiro. O ex-lateral, então, acertou o Red Bull e comandou o time no Campeonato Paulista. Mesmo com o retorno, o Palmeiras manterá o auxiliar Carlos Prates, contratado no começo da temporada justamente para substituir Alberto Valentim. Agora, entretanto, ele se dedicará a uma atividade ligada a análises e relatórios. Valentim chegou ao Palmeiras no começo da temporada 2014, depois de passar pelo Atlético-PR - clube que defendeu como jogador. Na Academia de Futebol, o auxiliar chegou a comandar o time interinamente em algumas ocasiões —em 11 jogos, Valentim somou seis vitórias, um empate e quatro derrotas.