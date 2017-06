Torquato critica 'pós-verdade', mas não garante chefe da PF no cargo

GUSTAVO URIBE E CAMILA MATTOSO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Justiça, Torquato Jardim, criticou a imprensa neste sábado (24) chamando de "pós-verdade" informações de que decidiu trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello. Ele, no entanto, não garantiu a continuidade do subordinado. "O noticiário que está aí é, para usar o termo moderno, uma pós-verdade e não corresponde à realidade, não constrói afabilidade e em nada ajuda na boa condução dos interesses públicos", disse. "Não há nomes, há instituições. Não estamos preocupados com personalidades, mas comprometidos com instituições", acrescentou. Neste sábado (24), a Folha de S.Paulo mostrou que em uma reunião com sindicalistas, na quinta-feira (22), Torquato anunciou que faz parte de seus planos trocar o diretor-geral. O ministro convocou veículos de comunicação para dar explicações, mas se negou a responder perguntas dos jornalistas. Fez um curto pronunciamento no Ministério da Justiça e levantou-se da mesa, deixando Daiello sozinho no local. Em sua rápida fala, disse que há "absoluta harmonia". Em reunião antes do pronunciamento com o diretor-geral, Torquato estava visivelmente nervoso, segundo relatos. Ao permanecer na sala de entrevista com a imprensa, Daiello tratou de amenidades, como propostas em discussão na Polícia Federal e um convite que fez a Torquato para visitar a sede da entidade. Ele também não respondeu a perguntas. TROCA Em sua primeira entrevista após tomar posse, o ministro da Justiça já havia deixado sem resposta a pergunta sobre a permanência de Daiello. No dia 31 de maio, Torquato foi questionado se descartaria a troca na polícia. Ele pensou por alguns segundos e disse que "o mundo não é maniqueísta". A saída do diretor-geral é vista por seus pares como uma tentativa de interferir na investigação, o que o ministro nega desde o primeiro dia. Um dos nomes cotados para assumir o cargo ocupa o segundo posto na hierarquia da PF, o delegado Rogério Galloro. O Palácio do Planalto, no entanto, procura um nome com maior trânsito político e, por isso, ainda não anunciou um substituto para Daiello. Daiello é o mais longevo diretor da polícia. Ele está no comando desde 2011, ainda no mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Em seis anos e meio, o chefe da PF teve de se reportar a seis ministros diferentes, por causa de trocas políticas.