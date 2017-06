A nova versão da história da Mulher Maravilha não é sucesso apenas nas bilheterias dos cinemas, mas nas lojas também. São camisetas, aventais, bonés, canecas, bolsas, bottons, capas de celular e todos os tipos de produtos com a estampa da mulher mais poderosa das HQs. Desde o lançamento do filme no Brasil no dia 1º de junho, as buscas por produtos relacionados à personagem cresceram 257% no site Mercado Livre em comparação às duas semanas anteriores à estreia.

Entre os produtos que mais se destacam estão bonecos, camisetas, brinquedos, jóias, bijuterias, relógios, HQ’s e mangás. A superprodução que revela a origem e criação da super-heroína é a mais comentada nas redes sociais neste ano, contando com mais de 2,1 milhões de menções no Twitter e o mercado percebeu essa força. Veja algumas opções:

Alguns produtos

Centauro -Patins retrô saem por R$ 599,90.

Feirinha do Largo da Ordem - Um avental sai por R$ 40. Uma almofada da heroína sai R$ 66. Uma carteira da poderosa sai por R$ 50

C&A - O boné é vendido por R$ 29,90.

Clube Melissa - O destaque é a sapatilha Glam, por R$ 150 no Via Parque.

Mercado Livre - O tênis Iate Dc Wonder Woman está na promoção, de R$ 174,90 por R$ 164,90.

Renner - O perfume Classique Wonderwoman, à venda por R$ 329, é voltado para mulheres poderosas e femininas.

Riachuelo - O capacho Mulher Maravilha custa R$ 59,90 na loja do Pátio Alcântara.

Ri Happy - A boneca de pelúcia é vendida por R$ 149,90 no Plaza Shopping Niterói.

Saraiva - O livro revela uma pesquisa completa sobre a super-heroína, realizada pela historiadora de Harvard e redatora da revista New Yorker Jill Lepore, e custa R$ 64,90 na livraria.