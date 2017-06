Inter volta a vencer na Série B do Brasileiro após três jogos

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (24), o Colorado fez um jogo mais agudo e bateu o Brasil de Pelotas fora de casa por 1 a 0. Seguro defensivamente, o time arriscou mais e marcou com Fabinho. Na etapa final, com sinais de cansaço, conseguiu segurar o resultado e terminar com a série de empates. A vitória poderia ter sido maior. Nos dois tempos, o Inter perdeu grandes chances. A maioria por falta de pontaria. O resultado leva o Internacional aos 17 pontos e o terceiro lugar na tabela. Já o Xavante para nos 14 pontos e cai para o nono lugar na classificação. Antes de ganhar em Pelotas, no estádio Bento Freitas, o Colorado fez duas partidas pobres contra Paraná e Santa Cruz. A sequência de três empates começou diante do América-MG. Na próxima rodada, o Inter recebe o Boa Esporte no estádio Beira-Rio e o Brasil visita o América-MG, no Independência. As duas partidas serão no sábado (1), com o Colorado atuando às 16h30 (Brasília) e o Xavante às 19h.