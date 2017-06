Com 14 mil imóveis, Feirão da Caixa de Curitiba vai até domingo

(foto: Geraldo Bubniak)

O Feirão Caixa da Casa Própria em Curitiba começou na sexta e vai até este domingo (25). O evento, que é realizado no Expo Unimed, conta com mais de 14 mil imóveis, novos ou usados, que estarão em oferta até o domingo. Considerado o maior do ramo imobiliário, o Feirão acontece também em outras duas cidades do país, Brasília e Fortaleza, em junho de 2017.

No mês passado o feirão foi realizado em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Belém (PA), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Salvador (BA), Goiânia (GO) e Uberlândia (MG), e movimentou mais de R$ 10,2 bilhões.

Segundo o superintendente regional da Caixa, Renato Scalabrin, o Feirão será uma oportunidade para as famílias realizarem o sonho de adquirir a casa própria. “No Feirão, os visitantes podem contar com as condições facilitadas que a Caixa oferece, além de ter acesso aos principais lançamentos e a diversos imóveis, novos ou usados, disponíveis na região.”, comenta.

O Feirão Caixa da Casa Própria contará, em Curitiba, com 50 construtoras que ocuparão os estandes do evento. Haverá empreendimentos novos e imóveis usados, num total de 14 mil imóveis em oferta. 200 empregados da Caixa trabalham para a realização do Feirão em Curitiba, neste ano.