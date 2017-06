Crianças batem o carro contra árvore no interior do Paraná

Uma família de Paranavaí, no Noroeste do Paraná, levou um susto e tão na tarde deste sábado (24). Três crianças entraram escondidas no carro da família e bateram o veículo contra uma árvore e depois contra uma placa de rua. Eles sofreram ferimentos leves e já estão em casa.

Segundo informações da Polícia Militar, as crianças de 7, 5 e 3 anos soltaram o freio de mão sem que mãe visse.

A Polícia Civil vai investigar o caso. As informações são do telejornal Paraná TV.