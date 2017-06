Santos perde na Vila Belmiro antes de encarar maratona como visitante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um jogo fraco tecnicamente, o Santos perdeu para o Sport por 1 a 0, neste sábado (24), na Vila Belmiro, na abertura da nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe desperdiçou a chance de diminuir a diferença para o líder Corinthians e o vice-líder Grêmio, que se enfrentam neste domingo (25), em Porto Alegre. Com 16 pontos e na terceira colocação, o time de Levir Culpi está sete pontos do rival alvinegro e a seis do clube gaúcho. Agora, o Santos terá uma sequência de jogos como visitante. Na quarta-feira (28), enfrenta o Flamengo, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Três dias depois, visita o Atlético-GO, pelo Nacional. Já no dia 5 de julho, pega o Atlético-PR, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O clube só volta a jogar como mandante no dia 9, pelo Campeonato Brasileiro, quando recebe o São Paulo na Vila Belmiro O Santos não sofria gol desde 3 de junho, quando perdeu para o Corinthians por 2 a 0. O resultado culminou com a demissão do técnico Dorival Júnior. Desde então, o clube colecionou quatro vitórias e um empate e subiu na tabela de classificação. No duelo contra o Sport, o técnico Levir Culpi contou com o meia-atacante Lucas Lima, que ficou fora do jogo contra o Vitória, realizado na última quarta-feira (21). O jogador, porém, pouco produziu. A atuação ruim coincidiu justamente com o momento em que o camisa 10 teve seu nome ventilado no Barcelona, o que não foi confirmado oficialmente. Com contrato com o Santos até o dia 31 de dezembro, ele pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de 1º de julho e sair no final do ano sem que a equipe santista receba nada. "Eu tenho contrato com o Santos. Se eu tivesse negociado com o Barcelona, você acha que eu iria falar em uma roda para todo mundo? Não sou burro", disse o jogador após a partida. Com Lucas Lima muito aquém do esperado, o Santos criou pouco. No primeiro tempo, o time teve duas chances com Kayke. Aos 15 minutos, Copete enfiou linda bola para o atacante, que recebeu livre, mas concluiu para fora na saída do goleiro Magrão. Nos acréscimos, o camisa 11, da marca do pênalti, mandou à esquerda de Magrão. No segundo tempo, a equipe não conseguiu envolver o Sport e, no contra-ataque, sofreu o gol. Aos 35 minutos, o zagueiro Noguera, substituto de David Braz, suspenso, falhou e Oswaldo aproveitou e completou para o gol. SANTOS Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Fabián Noguera e Jean Mota; Renato, Thiago Maia (Hernández) e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Kayke (Vitor Bueno) T.: Levir Culpi SPORT Magrão; Raul Prata (Samuel Xavier), Ronaldo Alves, Henríquez e Sander; Patrick, Rodrigo (Thallyson), Everton Felipe (Osvaldo), Diego Souza e Lenis; André. T.: Vanderlei Luxemburgo Árbitro: Rafael Traci (PR) Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Luciano Roggenbaum (PR) Público/Renda: 7.272 presentes/R$ 215.970,00 Cartão amarelo: Lenis (Sport) Gol: Osvaldo (Sport), aos 36 minutos do segundo tempo