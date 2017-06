Caminhão-tanque explode em estrada e deixa 123 mortos no Paquistão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos 123 pessoas morreram neste domingo (25) após a explosão de um caminhão-tanque carregado de combustível em uma estrada no centro do Paquistão. Muitas das vítimas tentavam pegar a gasolina do veículo, que havia tombado pouco antes. A explosão aconteceu após alguém acender um cigarro, segundo as autoridades. O caminhão tombou em uma curva fechada de uma estrada perto da cidade de Bahawalpur, que fica a cerca de 600 km da capital, Islamabad. O motorista perdeu o controle do veículo após um pneu estourar

O veículo carregava 40 mil litros de combustível. A explosão ocorreu cerca de 45 minutos após o tombamento e gerou uma enorme bola de fogo, que matou ao menos 123 pessoas, entre elas 20 crianças. Houve também mais de 80 feridos. "De acordo com relatos iniciais, alguém tentou acender um cigarro", disse Jam Sajjad Hussain, porta-voz das equipes de resgate. O fogo atingiu mais de cem veículos que estavam na estrada, incluindo carros, ônibus e motos. Muitos deles estavam presos no trânsito gerado após o capotamento. Neste fim de semana, há forte movimento nas estradas do Paquistão devido às celebrações do fim do Ramadã, mês sagrado para os muçulmanos. O exército do Paquistão enviou helicópteros para levar os feridos a hospitais. Os bombeiros levaram duas horas para apagar as chamas. O motorista do caminhão sobreviveu ao acidente.