Ex-presidente Cristina Kirchner disputará vaga no Senado argentino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-presidente argentina Cristina Kirchner, 64, líder da oposição ao presidente Mauricio Macri, se candidatará ao Senado nas eleições legislativas de outubro, informaram os pré-candidatos de seu partido, Roberto Salvarezza e Leopoldo Moreau. Cristina, que presidiu a Argentina de 2007 a 2015, acaba de formar uma nova frente de peronistas e centro-esquerdistas, a Unidade Cidadã (UC), para enfrentar o macrismo (direita e aliados centristas) na estratégica província de Buenos Aires, que detém quase 40% do colégio eleitoral. A candidatura foi confirmada por Salvarezza e Moreau, dois dirigentes que a acompanham nas listas, em declarações ao canal C5N. A aprovação de Macri, de 58 anos, caiu 20 pontos desde que assumiu, com 65%, há 18 meses, mas ainda conta com um eleitorado fiel que rejeita Kirchner, cuja força está nos distritos operários e de classe média baixa na periferia da capital argentina. Macri é o político mais popular da situação e Kirchner, a da oposição peronista e centro-esquerdista. Trinta e quatro milhões de argentinos deverão renovar em 22 de outubro a metade da Câmara de Deputados e um terço do Senado. O Congresso é controlado pelo peronismo, mas o movimento está dividido em correntes que vão da direita, que votam as leis do macrismo, à centro-esquerda, que está enfraquecida. O desafio de Macri será manter a condição de segunda força parlamentar e ampliar sua bancada com aliados de centro. Seu maior obstáculo é que a economia continua estagnada, com queda do consumo, das exportações e da produção industrial, exceto a de cimento, enquanto o déficit fiscal aumenta, tanto quanto o multimilionário endividamento para financiá-lo, enquanto as demissões com fechamento de fábricas e lojas não param. "É preciso dar um limite ao governo", disse Cristina a seus partidários durante o ato de lançamento da coalizão Unidade Cidadã, na terça-feira, em um estádio de futebol diante de quase 40 mil presentes. Kirchner foi uma combativa militante peronista de esquerda na década de 1970. Ela desperta paixões contraditórias, a favor e contra, mas é onipresente desde que deixou a Presidência. Antes das legislativas, todo o colégio eleitoral será convocado em 13 de agosto para confirmar as candidaturas nas eleições primárias, mas em quase nenhum caso haverá luta interna.