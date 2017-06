PM estoura chácara de venda ilegal de armas e munições

(foto: Divulgação/PM)

A Polícia Militar estourou uma loja clandestina de venda de armas e muniçõesem uma chácara na estrada de Cristo, em São Luiz do Purunã, na tarde de sábado (25) Após campanha no local, os PMs flagraram testes com armas e mais tarde confirmaram que no local eram vendidas armas ilegais. No local, dois homens foram presos e outras várias pessoas foram levadas como testemunhas, além de três crianças que foram encaminhadas ao Conselho Tutelar.

Foram localizadas uma pistola Tauros, modelo PT92, calibre 9 mmm, um revolver Taurus com cinco munições,20 munições calibre257m sete cápsulas deflagradas de calibre 357, três cápsulas de calibre 9 mm, além de 20 gramas de maconha.

A Polícia Civil dará prosseguimento as investigações.